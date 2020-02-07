В ЦОДД назвали адреса 57 новых камер фиксации нарушений

В Центре организации дорожного движения Москвы рассказали об установке 57 новых камер фиксации нарушений ПДД на московских дорогах.
"В этот раз хорошенько присмотрелись к проблемным местам на Варшавском и Боровском шоссе", - сообщается на странице ведомства в Twitter. Там же опубликован точный перечень адресов установки камер.
Помимо Боровского и Варшавского шоссе новые камеры появились в Зеленограде, на Комсомольском и Волгоградском проспектах, улице Александры Монаховой и других.
В ЦОДД призвали быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения, а также сообщать о своих предложениях по установке новых камер.
Поставили еще по 57 адресам камеры фиксации нарушений. В этот раз хорошенько присмотрелись к проблемным местам на Варшавском и Боровском шоссе.— ЦОДД (@gucodd) February 6, 2020
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД. А если есть свои предложения по камерам - пишите. pic.twitter.com/9BplhbMBoW