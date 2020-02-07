В ЦОДД назвали адреса 57 новых камер фиксации нарушений

В Центре организации дорожного движения Москвы рассказали об установке 57 новых камер фиксации нарушений ПДД на московских дорогах.

"В этот раз хорошенько присмотрелись к проблемным местам на Варшавском и Боровском шоссе", - сообщается на странице ведомства в Twitter. Там же опубликован точный перечень адресов установки камер.

Помимо Боровского и Варшавского шоссе новые камеры появились в Зеленограде, на Комсомольском и Волгоградском проспектах, улице Александры Монаховой и других.

В ЦОДД призвали быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения, а также сообщать о своих предложениях по установке новых камер.