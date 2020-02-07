Видео: В Прикамье автомобиль без водителя снес ювелирный магазин

Днем 7 февраля в соцсетях распространилось видео с камер наружного наблюдения, где видно, как припаркованный автомобиль без водителя сам тронулся с места и въехал в двери торгового центра. В это время водитель, который находился рядом и уже открыл машину, безуспешно пытался ее догнать. Инцидент произошел в городе Лысьва Пермского края.

В торговом центре машина прокатилась по холлу, испортила витрину ювелирного магазина, остановившись лишь у магазина электроники.

За последствиями наблюдали очевидцы, которые сняли все на видео:

Когда в Перми произошел похожий случай, мы писали о том, что причиной такого необычного поведения машины могла стать неправильно установленная сигнализация, которая не должна позволять системе автозапуск. Если хозяин при этом заглушил автомобиль и оставил его "на передаче", вполне может случиться такой неожиданный старт.