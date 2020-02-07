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07.02.2020 11:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Яхта "Сибирь" под флагом "РГ" достигла берегов Огненной земли

Текст: Светлана Сибина
Яхта "Сибирь", совершающая кругосветку, пришвартовалась в порту Ушуайя (Аргентина). Здесь 12-15 февраля пройдет Международный парусный фестиваль, посвященный 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями. После торжеств яхта продолжит путь, экипаж планирует высадиться на Белом материке в конце февраля, чтобы водрузить на мысе Беллинсгаузена флаг России.
Сергей Щербаков: Арктика уже совсем рядом Фото: Омский яхтклуб Сергей Щербаков: Арктика уже совсем рядом Фото: Омский яхтклуб
Сергей Щербаков: Арктика уже совсем рядом Фото: Омский яхтклуб

В Ушуайю - самый южный порт Аргентины на Огненной земле - идут главные российские парусные суда. В их числе гиганты-барки "Крузенштерн", "Седов", фрегат "Паллада", яхты "Сибирь" (Омск), "Ксанаду", "Елизавета" (Санкт-Петербург), а также лодка "Мон Кер" легендарного Николая Литау и другие корабли. Все они соберутся в одном месте, чтобы стать участниками грандиозного парада в честь юбилея открытия Антарктиды.

Фото: Омский яхтклуб
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- Уже известно, что маневры судов будут координировать командор образовательного центра "Морская практика" Всероссийской федерации парусного спорта Константин Попов и начальник управления мореплавания Балтийской государственной Академии рыбопромыслового флота Михаил Новиков, - сообщили "РГ" в Омском яхтклубе. - Сейчас в Ушуайе полным ходом идут приготовления к юбилейному фестивалю.

Тем временем яхтсмены "Сибири" готовятся к переходу к берегам Антарктиды.

- Климат здесь непредсказуемый. Когда светит солнце, относительно тепло. Но стоит ему зайти, с ледяного континента дует лютым холодом. Поэтому мы утепляемся, заклеиваем пленкой люки. Знаю по Арктике, что такое конденсат, поэтому эта мера не лишняя, - пояснил "РГ" капитан "Сибири" Сергей Щербаков. - Помимо этого устанавливаем прозрачную пленку вокруг кокпита рулевого, что позволит ему отстоять вахту в суровых условиях полюса.

По словам бывалых путешествеников, яхтсменам никак не обойтись в этих широтах без барабанов с плавающими концами, которые помогут уберечься от ударов о скалы, устоять на высоких волнах.

Фото: Омский яхтклуб

В пути стремительное течение несколько раз срывало яхту с якоря. Покорежило правый борт, так что его надо привести в порядок.

- От долгого пребывания в соленой воде и зарядка, и контакты с пультом управления - все ржавеет, окисляется, не хочет работать. Морская вода разъела и старый двигатель. Поэтому в Ушуайе мы установим новый, - дополняет Щербаков.

Фото: Photoxpress
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Предстоит морякам обновить карты, с неточностью которых они столкнулись в пути. В частности, вместо обозначенной марины оказались у грузового причала, огороженного колючей проволокой, пришвартоваться к которому невозможно. Впрочем, яхте "Ксанаду", которую также ждут в Ушуайе, пришлось еще сложнее.

- Натерпелась так, что впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь, - говорит Сегей Щербаков. - Мы по сравнению с ними просто прокатились в курортных условиях. Старались не рисковать. Останавливались, чтобы переждать бурю. И судьба нас хранила.

Везло сибирякам и с помощниками. В Сан-Хулиане, например, по просьбе почетного консула в Мар-Дель-Плате Юрия Кузнецова, неоценимое содействие оказала омичам местная префектура, которая нашла мастера-золотые руки.  Алехандро Годой здорово помог путешественникам с ремонтом и запчастями.

Конец этапа "Сибири" был отмечен замечательным событием - появлением стаи необычных белых дельфинов, которые сопровождали ее приближение в порт. Хорошая примета, - считают моряки.

"Российская газета" следит за развитием событий.

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