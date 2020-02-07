В Кизляре открылся цех по производству легкомоторных самолетов

В Кизляре на оборонном предприятии завершилось строительство цеха для производства легкомоторных самолетов МАИ-411. До конца года планируется выпустить три воздушных судна.

Как сообщает пресс-служба администрации города, общая площадь производственного помещения составляет более пяти тысяч квадратных метров.

Легкий самолет МАИ-411 разрабатывался совместно с конструкторским бюро Московского авиационного института. В июне прошлого года самолет получил сертификат летной годности и был представлен на авиасалоне МАКС-2019.

Четырехместный самолет МАИ-411 имеет два двигателя. При взлетной массе 1250 килограммов может совершать полет на высоте до трех тысяч метров на расстояние - 1,5 тысячи километров.

Летательный аппарат может применяться как аэротакси, а также патрулировать территории и проводить мониторинг обстановки.