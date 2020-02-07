Барк "Седов" во время кругосветного плавания зашел в Монтевидео

Самый большой в мире учебный парусник "Седов", принимающий участие в кругосветном плавании Росрыболовства, ошвартовался в порту столицы Уругвая. В Монтевидео он пробудет до 10 февраля. Об этом сообщает медиацентр экспедиции.

Кораблю предстоит пополнить запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия. Члены экипажа и курсанты тем временем отдохнут от океанского перехода, длившегося 33 дня. Они посетят музеи столицы Уругвая, осмотрят архитектурные памятники.

В грядущие выходные запланирован "открытый борт". Любой желающий сможет подняться на борт учебного судна, ознакомиться с парусным вооружением корабля, условиями жизни и быта экипажа и курсантов.

Монтевидео стал четвертым портом захода "Седова" в рамках кругосветного плавания. Барк уже побывал во французском порту Брест и испанских Виго и Лас-Пальмас-де-Гран-Канариа. За два месяца корабль, покинувший Калининград в начале декабря, прошел около восьми тысяч морских миль. Всего ему предстоит провести в походе 371 день.

Экспедиция парусников Росрыболовства посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. Помимо "Седова", в ней принимают участие барк "Крузенштерн" и фрегат "Паллада".

"Седов" и "Паллада" осуществляют кругосветные плавания, "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. Мореходную практику на борту парусников пройдут 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.