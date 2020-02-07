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07.02.2020 17:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На юге Петербурга спасли новорожденную нерпу

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге недалеко от Стрельны спасли новорожденную балтийскую нерпу. Скорее всего, она родилась в шторм, который недавно обрушился на Северную столицу, и сразу же потеряла свою маму.

Фото: Пресс-служба "Фонда друзей балтийской нерпы"
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Как сообщают в "Фонде друзей балтийской нерпы", малышку на неокрепшем льду заметили участники яхт-клуба. Нерпу передали зоозащитникам, те доставили ее в центр реабилитации ластоногих под Петербургом.

В целом нерпа здорова, но она ободрала ласты о лед. Также она наелась замерзшего тростника.

Стоит отметить, что нерпа родилась в необычное время, обычно детеныши ластоногих на Финском заливе появляются на свет с середины февраля. И обычно нерпят, которые потеряли мам, находят ближе к марту.

Рождение нерпы в начале февраля удивило специалистов.

Нерпу, которую решено назвать Ксюшей, в ближайшие месяцы будут выхаживать в центре реабилитации ластоногих. Если с ней все будет хорошо, то, когда она вырастет, нерпу выпустят в Финский залив, в естественную среду обитания.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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