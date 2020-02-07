Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.02.2020 18:38
Рубрика: Дороги

На М-11 ввели тариф для "передумавших"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

На платной трассе М-11, которая связывает Петербург и Москву, появился специальный тариф для передумавших ехать по этой магистрали. Решение нужно принять до того, как автолюбитель проедет Мясной Бор, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
ГИБДД аннулировала штрафы за праздничную подсветку электробусов

Раньше автолюбитель, который разворачивался и возвращался в Петербург, платил по максимальному тарифу. В зависимости от времени и типа автомобиля поездка обходилась ему в сумму от 648 до 1150 рублей.

Теперь правила изменились. Если автолюбитель развернется и успеет в течение часа добраться до того же пункта взимания платы, то цена поездки по платному участку составит от 16 до 50 рублей. Если не успеет, то тариф будет прежним.

На отрезке между Петербургом и Мясным Бором два участка - седьмой и восьмой. На восьмом участке, который связывает Петербург и Тосно, пункт разворота оборудован на 656-м километре трассы. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры отмечают, что часто тут разворачиваются автолюбители, спутавшие трассу с Пулковским шоссе. После разворота водители смогут быстро выехать на Колпинское шоссе, Софийскую улицу или трассу М-10.

На седьмом участке, он связывает Тосно с Мясным Бором, два разворота, они находятся на 576 и 619-м километрах трассы.

#дороги