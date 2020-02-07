На М-11 ввели тариф для "передумавших"

На платной трассе М-11, которая связывает Петербург и Москву, появился специальный тариф для передумавших ехать по этой магистрали. Решение нужно принять до того, как автолюбитель проедет Мясной Бор, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Раньше автолюбитель, который разворачивался и возвращался в Петербург, платил по максимальному тарифу. В зависимости от времени и типа автомобиля поездка обходилась ему в сумму от 648 до 1150 рублей.

Теперь правила изменились. Если автолюбитель развернется и успеет в течение часа добраться до того же пункта взимания платы, то цена поездки по платному участку составит от 16 до 50 рублей. Если не успеет, то тариф будет прежним.

На отрезке между Петербургом и Мясным Бором два участка - седьмой и восьмой. На восьмом участке, который связывает Петербург и Тосно, пункт разворота оборудован на 656-м километре трассы. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры отмечают, что часто тут разворачиваются автолюбители, спутавшие трассу с Пулковским шоссе. После разворота водители смогут быстро выехать на Колпинское шоссе, Софийскую улицу или трассу М-10.

На седьмом участке, он связывает Тосно с Мясным Бором, два разворота, они находятся на 576 и 619-м километрах трассы.