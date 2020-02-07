В Карелии уволили задержанного за взятку главу регионального Минтранса

В Карелии уволили члена правительства, министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексея Кайдалова. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства республики.

Напомним, в четверг стало известно о задержании министра по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Следкома. Он проходит по уголовному делу вместе с заместителем директора по строительству бюджетного учреждения Карелии "Аэропорт "Петрозаводск".

Как считает следствие, подозреваемые в составе преступной группировки получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей. Подношение им сделали за заключение договора подряда на строительство объекта на территории аэропорта, а потом его приемку и оплату.

По распоряжению главы Карелии, исполнение обязанностей министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи возложено на первого заместителя Дмитрия Кондрашина.