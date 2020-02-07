В Петербурге закрыли дело о смерти балетмейстера Мариинки у стоматолога

Приморский районный суд прекратил уголовное дело в отношении анестезиолога, который ввел балетмейстеру Мариинского театра Сергею Вихареву слишком большую дозу наркоза в кабинете у стоматолога. В результате Вихарев скончался.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности. Родственники балетмейстера, которые проходят по делу потерпевшими, не возражали.

Напомним, Вихарев скончался в июне 2017 года. Он пришел в стоматологический кабинет. Зубы ему лечили с анестезией. Операция была сложной. На процедуру был приглашен сторонний анестезиолог-реаниматолог. Он должен был получить 18 процентов от той суммы, которую заплатил пациент за медицинскую процедуру.

Правда, как отмечается в релизе объединенной пресс-службы судов, в самой клинике не было необходимой аппаратуры, в частности, отсутствовал аппарат для искусственной вентиляции легких и оборудование для проведения сердечно-легочной реанимации.

Это оборудование способно было бы спасти жизнь пациенту, если что-то пойдет не так. Но врачи взялись за анестезию без этой аппаратуры. Анестезиолог ввел Вихареву не менее 80 миллилитров сильнодействующего препарата. Это было явное превышение дозы. Сердце пациента перестало биться, его кожа побелела. Хирург, находившийся в операционной, заметил, что ситуация вышла из-под контроля. Пациенту попытались оказать первую помощь, вызвали "скорую", в клинику прибыла реанимационная бригада. Но врачи ничего не смогли сделать.

На анестезиолога завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.