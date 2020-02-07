Более половины российских туристов отправятся в Крым на поезде

По данным опроса, проведенного аналитиками интернет-сервиса для путешественников Biletix, 67 процентов респондентов, намеренных этим летом отдохнуть в Крыму, предпочитают прибыть на полуостров на поезде. Об этом сообщил RT.

Только 16 процентов респондентов отметили, что предпочли бы добираться на самолете. Другие участники опроса признались, что способ поездки им безразличен.

Вместе с тем, 96 процентов опрошенных готовы отправиться на полуостров поездом в случае экономии на билетах (по сравнению с предложениями авиакомпаний). Остальные четыре процента туристов подчеркнули, что нет условий, которые бы заставили их пересесть на поезд.

Всего в опросе приняли участие 1,3 тысячи человек.

Напомним, первый поезд № 7 Санкт-Петербург-Севастополь отправился из северной столицы на полуостров 23 декабря, а 25 декабря первый пассажирский состав впервые пересек керченский пролив по Крымскому мосту.