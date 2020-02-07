Команда Путина и Лукашенко победила в товарищеском матче

Убедительной победой команды "белых", за которую играли президенты России и Беларуси, завершился товарищеский матч на катке развлекательного центра "Галактика" в Красной поляне в Сочи.

Правда, стороны разошлись в подсчете шайб. Российское агентство РИА Новости передало цифры 9:2. А вот белорусское агентство БЕЛТА приводит другой счет - 13:4. Бесспорно одно: победила команда двух президентов.

Поиграв в хоккей, Владимир Путин и Александр Лукашенко вернулись к переговорам. На сей раз в них смогут принять участие представители российской делегации, которые ранним утром вылетели из Москвы и добрались до Сочи из-за плохой погоды только к вечеру, с промежуточной посадкой в Минводах. На Красную поляну прибыли пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.