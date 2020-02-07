Путин раскрыл детали личной беседы с Лукашенко

"К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться до нашей встречи. Надеюсь, погодные условия позволят, и они чуть попозже приедут", - заметил Владимир Путин и предложил обсудить актуальные вопросы и даже выйти за их рамки, передает детали беседы РИА Новости.

С российской стороны на переговоры в расширенном формате пригласили замглавы кремлевской администрации Дмитрия Козака, гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева.

"У нас вопросов много", - констатировал Путин и рассказал, что с Лукашенко они проговорили почти час или полтора и затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес. "Поэтому сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным", - заключил он.

"Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны)", - цитирует Лукашенко БЕЛТА. И не только обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих соседей, бывших стран Советского Союза, "той политики, которая сейчас проводится нами, ими", добавил он. "О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор", - сказал белорусский президент. Есть о чем говорить и над чем работать, заключил он.