В Анапе три человека погибли от отравления угарным газом

В Анапе после гибели трех человек в результате отравления угарным газом организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кубани.

Правоохранители установили, что 50-летний мужчина и 41-летняя женщина вместе с 22-летним сыном проживали в съемном жилье на улице Терской. По предварительным данным, четыре дня они не выходили на связь с арендодателем. "Став беспокоиться, сегодня днем он приехал к семье в частный дом, где на кроватях в комнатах обнаружил тела супругов и их сына без признаков жизни, а также почувствовал запах газа", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

При осмотре тел погибших насильственных повреждений не обнаружено. Предварительной причиной их смерти явилось отравление природным газом. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, 4 февраля в поселке Лоо Сочи шесть человек, среди которых трое детей, отравились угарным газом. Их доставили в больницу. Предварительной причиной случившегося стал неисправный генератор.