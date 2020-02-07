Гражданство РФ можно будет получить без отказа от имеющегося

Иностранцам, которые планируют получить российский паспорт, не нужно будет официально отказываться от имеющегося гражданства. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

Соответствующий законопроект могут внести в Госдуму уже в феврале.

"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть", - сказал изданию вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Как писала "РГ" в октябре прошлого года, предложение об упрощении процедуры получения гражданства РФ содержится в прогнозе социально-экономического развития страны на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Согласно действующему закону, иностранцы для получения паспорта РФ в общем порядке должны подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства в уполномоченные органы другого государства и получить согласие. При этом отказ необязателен, если гражданство получается в упрощенном порядке или между Россией и страной заявителя есть необходимый договор.

Эксперты Минэкономразвития утверждают, что такой шаг повысит привлекательность российского паспорта.