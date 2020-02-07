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07.02.2020 15:10
Рубрика: Общество

Сомнолог рассказал, сколько можно спать днем

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дневной сон способен компенсировать ночной недосып. Проблема в том, что можно перевыполнить норму, и тогда следующая ночь опять будет бессонной.

Президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук Роман Бузунов пояснил, что дневной сон в идеале должен укладываться в 45-60 минут. При этом спать нужно именно днем, а не вечером. Если вы привыкли засыпать в 22-23 часа, то днем можно вздремнуть не позже 15-16 часов.

Фото: iStock
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Если человек работает в ночные смены, то при таком графике лучше ложиться спать сразу по возвращении домой часа на 3-4. Сомнолог пояснил, что в таком случае к вечеру вернется желание выспаться, и бессонной ночи можно будет избежать, пишет aif.ru.

В то же время многие исследователи сходятся на том, что дневной сон для взрослого человека должен быть скорее исключением из правил, вынужденной мерой. Недавний эксперимент китайских специалистов показал, что люди, высыпающиеся ночью и любящие вздремнуть в обед, рискуют заработать инсульт.

Общество Здоровье

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