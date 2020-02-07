Стала известна причина катастрофы российского траулера у берегов Эстонии

Стала известна предварительная версия о причинах катастрофы российского рыболовецкого траулера "Понгома" у берегов Эстонии. По словам капитана Виктора Питкевича, судно (порт приписки - Санкт-Петербург) затонуло из-за неблагоприятных погодных условий.

"Погодные условия были на пределе для этого судна - высокая волна, обледенение", - рассказал Питкевич в интервью информационному порталу ERR. По его словам, гибельной для корабля стало затопление машинного отделения, начавшееся, вероятно, из-за слишком большого крена. Затем судно начало опрокидываться на борт и в течение 30 минут затонуло.

Экипаж был вынужден перебраться на надувные плоты. Он также выразил благодарность финским и эстонским спасателям за эвакуацию моряков. Сообщается, что инцидент произошел рано утром в пятницу в 15 милях к северу от полуострова Юминда.