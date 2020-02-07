Трамп накричал на Бориса Джонсона во время разговора о компании Huawei

Представители американской администрации в течение нескольких месяцев лоббировали идею о том, что дальнейшее сотрудничество с китайской фирмой негативно скажется на отношениях в сфере безопасности Лондона и Вашингтона. Американские чиновники предупредили британских министров, что продолжение работы с Huawei может "подорвать" обмен разведданными между Лондоном и Вашингтоном.

Как предсказывали аналитики, если Джонсон предоставит китайской компании "ограниченные полномочия", но все-таки разрешит ей работать по созданию сети 5G в Альбионе, он с большой долей вероятности спровоцирует крупный трансатлантический скандал с ближайшим союзником Лондона Вашингтоном и лично с Трампом.

И вот гром грянул. Трамп, по информации некоторых СМИ, стал отчитывать на повышенных тонах британского премьера, словно строгий отец своего нерадивого ребенка. А конце разговора, отмечает Business Insider, и вовсе швырнул трубку телефона, прервав его. После звонка вице-президент США Майк Пенс сказал, что администрация Трампа выразила свое разочарование по поводу действий Лондона "в очень ясной для них манере".

Джонсон, отличающийся не менее своенравным характером, в долгу не остался. По информации британских СМИ, премьер отложил запланированную поездку в США, во время которой он должен был обсудить вопросы полномасштабного торгового сотрудничества между Лондоном и Вашингтоном после официального выхода Британии из состава Евросоюза. Теперь эта "торговая сделка века", которую так рекламировали, как хозяин резиденции на Даунинг-стрит, 10, так и глава Белого дома, может "зависнуть". И непонятно, на какой период времени, ведь теперь затронуты личные амбиции двух крайне своенравных и бескомпромиссных политиков. Поездка Джонсона в Соединенные Штаты, которая должна была состояться в ближайшее время, отложена до марта, и, по данным источников, она "может быть отодвинута еще дальше".

В Вашингтоне знали о том, что Джонсон и высокопоставленные члены его правительства высказали серию критических замечаний как публично, так и в кулуарах, в отношении Трампа и его администрации в последние две недели. Хотя им было хорошо известно, что достаточно малейшего повода, что называется, одной искры, чтобы "распалить" американского президента.

По имеющейся информации, премьер-министр Борис Джонсон все больше отдаляется от президента США. Угрозы Трампа "раздражали" британское правительство, вдобавок, Джонсон разочарован неспособностью главы Белого дома предложить какие-либо альтернативы сделке Лондона с китайским телекоммуникационным гигантом.

В британском обществе сам Трамп становится все более непопулярным, согласно последним соцопросам, рейтинг недоверия к нему среди британцев превысил 50 процентов.

Борис Джонсон в своих предвыборных выступлениях обещал предоставить британцам лучшую широкополосную связь. К тому же большинство членов британского правительства убеждены в том, что, если бы он выберет другого, нежели Huawei, провайдера для 5G, потребуются годы, чтобы получить тот же результат при более высокой стоимости.

Напомним, что 5G, пятое поколение мобильных интернет-соединений, обещает гораздо более высокие скорости, более широкий охват и более стабильные соединения. 5G - это обновленное "пятое поколение" для мобильной связи. Так, например, пользователь сможет скачать фильм всего за три секунды. Сеть также способна увеличить пропускную способность интернета в тысячу раз, когда будет функционировать на полную мощность. Пользователь сможет использовать сеть 5G для управления стиральной машиной из другой части света. Сеть также может ускорить разработку автомобилей без водителя, позволяя транспортным средствам взаимодействовать друг с другом.