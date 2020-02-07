Трамп: США уничтожили одного из лидеров "Аль-Каиды" в Йемене

Соединенные Штаты уничтожили в Йемене одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в ходе контртеррористической операции, проведенной по приказу президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении главы Белого дома.

Ликвидирован Касим ар-Райми, основатель и лидер "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове, пишет РИА Новости. По словам Трампа, убийство ар-Райми нанесло удар по группировке и приблизило к искоренению угроз для нацбезопасности США. Американский лидер пообещал продолжить выслеживать и уничтожать террористов.

Напомним, ранее CNN сообщила о том, что военные США нанесли удар по позициям террористической группировки в Йемене. Целью атаки был главарь группировки. После этого Вашингтон пытался выяснить, удалось ли ликвидировать ар-Райми.