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Рубрика: В мире

Турция заменит американские F-35 истребителями собственного производства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici

К 2023 году Турция начнет производство собственных истребителей. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии комплекса по утилизации боеприпасов в Кырыккале.

Эрдоган: Турция ждет от США окончательного решения по поставке F-35

Он подчеркнул, что выпуск собственных военных самолетов "будет лучшим ответом тем, кто не желает поставлять Турции F-35", пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал NTV. Турецкий лидер также сообщил, что ВВС страны скоро вооружат баллистическими ракетами Bozdoğan местного производства, а в ближайшем будущем на верфях страны будет построен первый турецкий авианосец.

Напомним, покупка российских зенитных ракетных систем С-400 спровоцировала кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая отменой продаж новейших американских истребителей F-35, а также введением санкций в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки. Поставки новейших систем ПВО Турции начались в середине июля прошлого года. В сентябре был осуществлен второй этап поставок. На боевое дежурство С-400 заступят в апреле 2020 года.

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