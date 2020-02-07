Турция заменит американские F-35 истребителями собственного производства

К 2023 году Турция начнет производство собственных истребителей. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии комплекса по утилизации боеприпасов в Кырыккале.

Он подчеркнул, что выпуск собственных военных самолетов "будет лучшим ответом тем, кто не желает поставлять Турции F-35", пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал NTV. Турецкий лидер также сообщил, что ВВС страны скоро вооружат баллистическими ракетами Bozdoğan местного производства, а в ближайшем будущем на верфях страны будет построен первый турецкий авианосец.

Напомним, покупка российских зенитных ракетных систем С-400 спровоцировала кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая отменой продаж новейших американских истребителей F-35, а также введением санкций в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки. Поставки новейших систем ПВО Турции начались в середине июля прошлого года. В сентябре был осуществлен второй этап поставок. На боевое дежурство С-400 заступят в апреле 2020 года.