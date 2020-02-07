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07.02.2020 12:02
Рубрика: Легковые авто

У нового купе BMW номерной знак будет в "ноздрях"

Текст: Михаил Азнавуров

Новая утечка изображений готовящегося к производству купе 4-серии показывает, что BMW следует тщательнее выбирать транспортных партнеров.

Cнимок, всплывший на одной из тематических страниц в соцсетях, с расчехленной передней частью купе подтверждает, что высокие "ноздри" радиаторной решетки концепт-кара BMW Concept 4 действительно станут приметой товарных машин. Площадка для установки номерной таблички при этом будет вписана прямо поверх этого элемента нового стиля.

Фото: bmwgroup.com
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Пластика переднего бампера 4-серии будет схожа с более крупным и дорогим купе 8-серии. Впрочем, не исключено, что запечатленная на фото машина укомплектована М-пакетом, к чему подводит снимок задней части, опубликованный на другой странице в соцсетях, где хорошо виден спойлер на крышке багажника. Машина на обоих снимках явно одна и та же. И совершенно точно это не седан M3, который также готовится к скорой премьере.

Семейство 4-серии построено на модульной платформе CLAR с продольным расположением двигателя и базовым задним приводом. Широкая линейка силовых установок будет составлена бензиновыми и дизельными двигателями в диапазоне рабочих объемов от 1,5 л. до 3,0 л.

Премьера купе 4-серии, как ожидается, пройдет в марте на Женевском автосалоне. Товарные машины появятся осенью. Появление кабриолета и четырехдверного купе ожидается немного позднее.

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#BMW