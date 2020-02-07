Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров

Украинские власти запретили въезд в страну группе российских актеров, которые ехали в Незалежную с гастролями. Как передает ТАСС со ссылкой местную погранслужбу, предположительно речь идет о Елене Кориковой, Игоре Ливанове и Павле Баршаке.

Инцидент произошел вечером в четверг на одном из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе. По данным ведомства, двое из россиян, чьи имена не называются, ранее принимали участие в съемках фильма Крыму. "В связи с этим артистам запрещен въезда в страну на три года", - отметили в украинской погранслужбе.

Напомним, за последние пять лет с въездными ограничениями столкнулись несколько десятков деятелей культуры из России. Среди них - Федор Бондарчук, Леонид Куравлев, Алексей Булдаков, Юрий Васильев, Денис Мацуев и многое другие. Все они пополнили черный список скандально известного сайта "Миротворец", куда вносятся имена журналистов, артистов и политиков, которые якобы угрожают интересам Украины. Несмотря на то, что сайт не имеет официального статуса, на практике люди из его базы не могут свободно попасть на территорию страны.