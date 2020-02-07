В "Единой России" рассказали о доработке проекта о "народном бюджете"

Законопроект о "народном бюджетировании" должен стать реально работающим - с этой целью документ будет усовершенствован. О доработке сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

В начале недели партия внесла в Госдуму законопроект об инициативном бюджетировании, который получил неофициальное название поправок о "народном бюджете". Проект позволяет гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Документ вводит данный механизм на муниципальном уровне. Ранее эту идею поддержал президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Один из авторов поправок Андрей Турчак поставил перед партийцами задачу: "Учитывая тот опыт и практики, которые наработали, необходимо готовить поправки, чтобы этот закон был не просто рамочный, а реально заработал". При этом закон должен заработать уже с ближайшего бюджетного цикла, подчеркнул он на заседании Северо-Кавказского и Южного межрегиональных координационных советов партии.

По его словам, инициативное бюджетирование себя хорошо зарекомендовало в целом ряде регионов, и "настало время создать единое правовое пространство".