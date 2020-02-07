В Госдуме оценили решение о крупных выплатах ветеранам

Глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал "РГ" указ президента о крупных единовременных выплатах по случаю 75-летия Победы. В частности, он оценил решение как сигнал представителям власти.

В соответствии с указом, ветераны, бывшие узники концлагерей, труженики тыла и ряд других категорий получат выплаты уже в апреле-мае, причем речь идет о гражданах РФ, постоянно проживающих в России и в Прибалтике. Если раньше юбилейные выплаты составляли 5-10 тыс. рублей, то теперь это будут 50-75 тыс. рублей.

- Мы приветствуем такую меру поддержки. В том числе и то, что президент не забыл и о тех, кто проживает в Прибалтике, - отметил Ярослав Нилов.

По его словам, самое главное в данном решении - это даже не то, что речь идет о приличных суммах, а то, что "это внимание со стороны высшего руководства страны по случаю знакового события".

- Для России это знаковый, юбилейный год. И с каждым годом все меньше участников Великой Отечественной войны остается, - напомнил глава комитета. - И, конечно, задача не только 9 мая проявить внимание, но и делать это постоянно.

Решение президента он оценил и с другой точки зрения. "Оно должно стать сигналом для российских чиновников, депутатов, представителей некоммерческих организаций и т.п., чтобы они оценивали последствия своих поступков и высказываний", - отметил Нилов. И в первую очередь следует быть аккуратными, делая заявления, затрагивающие старшее поколение. Парламентарий напомнил о "негативных событиях на эту тему, которые порождали критику в обществе". Недавняя резонансная история из этой серии - "поздравление" блокадников города батонами хлеба, после чего была отправлена в отставку спикер Керченского горсовета Мая Хужина.

Как ранее писала "РГ", выплаты в размере 75 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, эту сумму по случаю юбилея получат бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. Труженики тыла, а также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат 50 тысяч рублей.