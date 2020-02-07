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07.02.2020 20:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета

Текст: Татьяна Замахина
В руководстве Госдумы подтвердили информацию о том, что депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане. Соболезнования родным и близким ушедшего из жизни коллеги выразил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

- Сегодня в авиакатастрофе под Казанью погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин, - заявил Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Спикер напомнил, что Хайруллин прошел путь от депутата городского совета Казани, госсовета Татарстана до депутата Государственной Думы.

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- С 2003 года Айрат Назипович представлял в Госдуме интересы избирателей республики. Более 10 лет возглавлял Национальный Союз производителей молока, - отметил глава нижней палаты. - Сегодня он работал у себя в регионе.

Руководитель думской фракции "Единая Россия", вице-спикер ГД Сергей Неверов также выразил соболезнования родным, друзьям и близким коллеги по фракции. "Для нас всех это огромная, невосполнимая потеря", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 в Татарстане погиб один человек, еще двое - получили серьезные травмы, их состояние оценивается как тяжелое. Среди выживших - пилот вертолета. По предварительным данным, причиной трагедии стали плохие метеоусловия.

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