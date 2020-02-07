В Японии 12 человек госпитализированы после возвращения из Уханя

Среди направленных в лечебные учреждения есть дети, передает агентство Киодо. По словам врачей, пациенты в тяжелом состоянии на данный момент отсутствуют.

Напомним, что 7 февраля четвертый правительственный чартер доставил из китайской провинции Хубэй на японские острова 198 человек, в том числе не только японских граждан, но и членов их семей с китайскими паспортами.

Людей после приземления в токийском аэропорту Ханэда отвезли на сдачу анализов. Получивших отрицательные результаты тестов на коронавирус ждет двухнедельный карантин.

На данный момент японские власти четырьмя рейсами вывезли из китайской провинции Хубэй в общей сложности 763 человека.