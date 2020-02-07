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07.02.2020 17:25
Рубрика: В мире

В Японии 12 человек госпитализированы после возвращения из Уханя

Текст: Александр Ленин (Токио)
В Японии двенадцать человек госпитализированы с повышенной температурой после эвакуации из китайского города Ухань, где с большой скоростью распространяется коронавирус 2019-nCoV.

Среди направленных в лечебные учреждения есть дети, передает агентство Киодо. По словам врачей, пациенты в тяжелом состоянии на данный момент отсутствуют.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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Напомним, что 7 февраля четвертый правительственный чартер доставил из китайской провинции Хубэй на японские острова 198 человек, в том числе не только японских граждан, но и членов их семей с китайскими паспортами.

Людей после приземления в токийском аэропорту Ханэда отвезли на сдачу анализов. Получивших отрицательные результаты тестов на коронавирус ждет двухнедельный карантин.

На данный момент японские власти четырьмя рейсами вывезли из китайской провинции Хубэй в общей сложности 763 человека.

В мире Восточная Азия Япония В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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