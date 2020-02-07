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Рубрика: В мире

В Японии не выявлено россиян среди заболевших коронавирусом на лайнере

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии нет россиян среди новой партии заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess.

Фото: REUTERS
Россияне останутся на лайнере Diamond Princess в Японии до 20 февраля

Известно, среди инфицированных есть жители Японии (21 человек), США (восемь человек), Австралии (пять человек), Канады (пять человек), Аргентины (один человек) и Великобритании (один человек). Об этом корреспонденту "РГ" рассказали в одном из госведомств страны.

Накануне опасное заболевание диагностировали у 41 человека с круизного судна. Таким образом, общее количество туристов с инфекцией на корабле выросло до 61 человека.

Люди с опасным диагнозом в срочном порядке эвакуированы в местные больницы. По некоторым данным, их госпитализировали в медучреждения на территории Токио, а также расположенных вблизи со столичным мегаполисом префектур Канагава, Сайтама, Тиба и Сидзуока.

В мире Восточная Азия Япония Распространение нового коронавируса

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