В Японии коронавирус обнаружен еще у 41 человека на круизном судне

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess новый коронавирус 2019-nCoV обнаружен еще у 41 человека, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Таким образом, общее количество пассажиров с инфекцией на корабле выросло до 61 человека. Люди с опасным диагнозом в срочном порядке эвакуированы в местные больницы. По некоторым данным, их госпитализируют в медучреждения на территории Токио, а также расположенных вблизи со столичным мегаполисом префектур Канагава, Сайтама, Тиба и Сидзуока.

Напомним, что среди пассажиров Diamond Princess есть 24 гражданина России. Пока не известно, поставлен ли опасный диагноз кому-либо из наших соотечественников.

Туристическое судно Diamond Princess стоит на двухнедельном карантине у японского порта Йокогама. С учетом экипажа и обслуживающего персонала на его борту находятся более 3700 человек.