У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован

Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама. Об этом в Facebook в четверг сообщило посольство РФ в Японии.

Отмечается, что на сегодняшний день заражение коронавирусом подтверждено у 20 пассажиров. Карантин может продлиться до 20 февраля. Российское дипломатическое ведомство продолжает комплексную работу по оказанию содействия гражданам РФ, находящимся на борту круизного судна, с ними поддерживается постоянный контакт. Дипломаты также взаимодействуют с японскими властями.

Ранее в четверг министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило, что пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV, обнаружена у еще десяти пассажиров Diamond Princess. Все они госпитализированы в больницы префектуры Канагава.

Всего на судне находятся около 3,7 тысячи человек - граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина.