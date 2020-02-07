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Рубрика: В мире

В КНР отменены налоги и введены премии для участников борьбы с коронавирусом

Китайские власти отменили налоговые платежи и будут выдавать поощрительные премии врачам и другим участникам общенациональной программы по борьбе с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Такую информацию в пятницу распространило министерство финансов КНР. Данное решение уже одобрило Налоговое управление страны.

Фото: EPA
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Теперь медицинские принадлежности и препараты, приобретенные по безналичному расчету и выдаваемые сотрудниками учреждений и общественных организаций на фоне вспышки коронавируса, не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом и учитываться при расчете заработной платы. Кроме того, отменен НДС для логистических и курьерских компаний, обеспечивающих доставку населению жизненно необходимых товаров, пишет ТАСС.

По решению правительства, особые налоговые льготы распространятся на национальные предприятия в области транспортных коммуникаций, ресторанного и гостиничного хозяйства, туризма, которые из-за коронавируса несут в этом году существенные убытки.

По последним данным, пневмония, вызванная новым вирусом 2019-nCoV унесла жизни 633 человек в Китае. Число инфицированных превысило 31 тысячу. Выздоровели уже более 1,5 тысячи человек.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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