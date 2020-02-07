Число умерших после заражения короновирусом в КНР достигло 633

Пневмония, вызванная новым вирусом 2019-nCoV унесла жизни 633 человек в Китае. Из них в провинции Хубэй скончались 618 человек, то есть со вчерашнего дня умерли 69 пациентов.

За сутки в провинции зарегистрировано 2,4 тысячи новых случаев заражения, передает ТАСС со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона. Число инфицированных достигло 22 112. Поправились 817 пациентов.

Напомним, в конце 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. Больше всего инфицированных оказалось в городе Ухань.

Все граждане РФ, вывезенные из Китая из эпицентра эпидемии коронавируса, здоровы и обследованы. Результаты тестирования: вирус не обнаружен.

ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Данное решение было принято после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР.