В МВД назвали банки, в отношении которых возбуждены дела о хищениях

Новости

В Ингушетии подозреваемый в вымогательстве погиб при задержании 12:35
Автор трилогии о "Человеке-пауке" снимет сиквел "Доктора Стрэнджа" 12:30
Сергей Чеботарев назначен замминистра экономики 12:28
В Екатеринбурге загорелось производственное здание 12:28
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары 12:24
Официально: Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса 12:17
Гражданство РФ можно будет получить без отказа от имеющегося 12:11
Все школы Иванова закрыли на карантин 12:10
Умер создатель "Госпиталя МЭШ" Джин Рейнольдс 12:02
У нового купе BMW номерной знак будет в "ноздрях" 12:02
В Омской области два человека пострадали при хлопке газа 11:59
СМИ: Солдатова находится в больнице в состоянии средней тяжести 11:53
В Петербурге двое подростков провалились под лед 11:52
В ЦОДД назвали адреса 57 новых камер фиксации нарушений 11:37
Январь в Москве стал самым темным за последние 20 лет 11:36
16 видов боевых искусств будут представлены на "Кубке Николая Японского" 11:35
В Сочи лжезастройщик обманул 19 человек почти на 13 млн рублей 11:34
У берегов Эстонии спасли экипаж российского траулера 11:31
В Нижегородской области отец обстрелял сына-полицейского 11:28
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом 11:27
Число погибших на дорогах Москвы сократилось вдвое 11:26
Делегация РФ вылетела на переговоры в Сочи с задержкой на два часа 11:19
В Петербурге покажут, как приходил первый поезд после прорыва блокады 11:16
На Урале пациенту заменили позвонки напечатанным на 3D-принтере имплантом 11:07
В Дагестане 85 тысяч человек остались без света из-за непогоды 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
07.02.2020 12:12
Рубрика: Происшествия

В МВД назвали банки, в отношении которых возбуждены дела о хищениях

Текст: Иван Петров
В 2019 году возросла эффективность расследования резонансных уголовных дел, находящихся в производстве Следственного департамента МВД России, в числе которых дела о хищениях средств вкладчиков в банках. Об этом, подводя на совещании в пятницу итоги прошлого года в работе органов предварительного следствия, рассказал замминистра внутренних дел России, начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Александр Романов.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

По его словам, за истекший период следственными органами расследовано свыше 1 млн 160 тысяч уголовных дел, более 290 тысяч было направлено в суд. В их числе уголовные дела по обвинению семерых руководителей и сотрудников коммерческого банка "Транспортный" в присвоении денежных средств, руководителей коммерческого банка "Межтрастбанк", похитивших более 2,5 млрд вверенных им денежных средств.

Генерал Романов подчеркнул, что работа по декриминализации банковского сектора экономики продолжается, "не снижая набранных темпов". Так, в суд уже направлено 35 подобных уголовных дел. В том числе о хищениях в ООО "Банк Фининвест", акционерных коммерческих банках "Евромет", "Холдингкредит" и "Соцэкономбанк".
В Москве врачи онкодиспансера задержаны за продажу лекарств на сторону

Кроме того в минувшем году, по словам замглавы МВД, была значительно активизирована работа по ряду приоритетных направлений деятельности: увеличилось количество пресечённых фактов организованной преступной деятельности, больше окончено уголовных дел о преступлениях экономической направленности, мошенничеств.

"Повышенное внимание уделяли расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации. В 2019 году было зарегистрировано почти 300 тысяч преступлений указанной категории", - уточнил Александр Романов.

Кстати, в связи с увеличением массива IT-преступлений в Следственном департаменте МВД России и территориальных органах предварительного следствия были созданы специализированные подразделения по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что в структуре МВД будут созданы подразделения, специализирующиеся на борьбе с преступностью в киберпространстве.

"С учетом поручений президента РФ Владимира Путина, данных в ходе Послания Федеральному Собранию, в зоне особого контроля - расследование преступлений о хищениях бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, в том числе на поддержку семей (материнский капитал), обеспечение доступным жильем и модернизацию здравоохранения. Приоритетными направлениями также остаются расследование преступлений коррупционной и экстремистской направленности, совершенных в оборонно-промышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, финансово-кредитной сфере, связанных с легализацией преступных доходов, незаконным оборотом оружия и наркотиков, совершенствование процессуальной деятельности по уголовным делам в сфере долевого строительства и информационно-телекоммуникационных технологий, включая дистанционное мошенничество", - отметил генерал-лейтенант Александр Романов.

Фото: iStock
Следователя в Москве поймали на крупной взятке

По данным МВД, количество выявленных преступлений, связанных с неэффективным расходованием предприятиями военной промышленности выделяемых бюджетных средств, за последние 5 лет увеличилось в 4,5 раза. А число уголовных дел, направленных в суд - в 6 раз.

Отдельное внимание, по словам руководителя Следственного департамента МВД России, следует уделить возбуждению уголовных дел в предпринимательской сфере. "При этом следует исключить возможность использования уголовного преследования в решении хозяйственных споров, а также расширить по преступлениям экономической направленности практику избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу", - указал замминистра внутренних дел.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство МВД

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Пушков оценил отмену Лондоном части пошлин на товары РФ
Посольство РФ: Россиян нет среди зараженных коронавирусом на лайнере в Японии
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов