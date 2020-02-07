В МВД назвали банки, в отношении которых возбуждены дела о хищениях

В 2019 году возросла эффективность расследования резонансных уголовных дел, находящихся в производстве Следственного департамента МВД России, в числе которых дела о хищениях средств вкладчиков в банках. Об этом, подводя на совещании в пятницу итоги прошлого года в работе органов предварительного следствия, рассказал замминистра внутренних дел России, начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Александр Романов.

По его словам, за истекший период следственными органами расследовано свыше 1 млн 160 тысяч уголовных дел, более 290 тысяч было направлено в суд. В их числе уголовные дела по обвинению семерых руководителей и сотрудников коммерческого банка "Транспортный" в присвоении денежных средств, руководителей коммерческого банка "Межтрастбанк", похитивших более 2,5 млрд вверенных им денежных средств.

Генерал Романов подчеркнул, что работа по декриминализации банковского сектора экономики продолжается, "не снижая набранных темпов". Так, в суд уже направлено 35 подобных уголовных дел. В том числе о хищениях в ООО "Банк Фининвест", акционерных коммерческих банках "Евромет", "Холдингкредит" и "Соцэкономбанк".

Кроме того в минувшем году, по словам замглавы МВД, была значительно активизирована работа по ряду приоритетных направлений деятельности: увеличилось количество пресечённых фактов организованной преступной деятельности, больше окончено уголовных дел о преступлениях экономической направленности, мошенничеств.

"Повышенное внимание уделяли расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации. В 2019 году было зарегистрировано почти 300 тысяч преступлений указанной категории", - уточнил Александр Романов.

Кстати, в связи с увеличением массива IT-преступлений в Следственном департаменте МВД России и территориальных органах предварительного следствия были созданы специализированные подразделения по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что в структуре МВД будут созданы подразделения, специализирующиеся на борьбе с преступностью в киберпространстве.

"С учетом поручений президента РФ Владимира Путина, данных в ходе Послания Федеральному Собранию, в зоне особого контроля - расследование преступлений о хищениях бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, в том числе на поддержку семей (материнский капитал), обеспечение доступным жильем и модернизацию здравоохранения. Приоритетными направлениями также остаются расследование преступлений коррупционной и экстремистской направленности, совершенных в оборонно-промышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, финансово-кредитной сфере, связанных с легализацией преступных доходов, незаконным оборотом оружия и наркотиков, совершенствование процессуальной деятельности по уголовным делам в сфере долевого строительства и информационно-телекоммуникационных технологий, включая дистанционное мошенничество", - отметил генерал-лейтенант Александр Романов.

По данным МВД, количество выявленных преступлений, связанных с неэффективным расходованием предприятиями военной промышленности выделяемых бюджетных средств, за последние 5 лет увеличилось в 4,5 раза. А число уголовных дел, направленных в суд - в 6 раз.

Отдельное внимание, по словам руководителя Следственного департамента МВД России, следует уделить возбуждению уголовных дел в предпринимательской сфере. "При этом следует исключить возможность использования уголовного преследования в решении хозяйственных споров, а также расширить по преступлениям экономической направленности практику избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу", - указал замминистра внутренних дел.