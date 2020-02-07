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07.02.2020 17:52
Рубрика: Власть

В Совфеде рассказали, сколько человек получат выплаты к 75-летию Победы

Текст: Галина Мисливская
Более 1 млн ветеранов и тружеников тыла получат выплаты к 75-летию Победы в соответствии с указом президента, рассказал "РГ" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Согласно "уточненным цифрам по министерствам" на начало этого года, их будет 1 млн 148 тысяч 411 человек, сообщил он.

"Они все ветераны, но относятся к разным группам по социальным льготам", - пояснил сенатор. По 75 тысяч рублей к юбилею Победы должны получить 537 057 человек, "а тех, кто будет поощрен выплатой в 50 тысяч - 611 384 человека. Всего 1 148 441 человек", пояснил сенатор.

"Это цифры фиксированные, время идет, они могут меняться, но базовые цифры, которые взяты в расчет - такие", - добавил Валерий Рязанский.

Говоря о значении указа президента для российского общества, он отметил, что это "великолепное решение, хороший подарок ветеранам".

Фото: iStock
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"Это знак внимания, знак уважения к той великой старшей группе наших отцов и дедов, которые сделали возможной нашу жизнь", - считает Рязанский.

Президент, по мнению сенатора, как сын фронтовика "сам это прекрасно знает, прочувствовал". "Поэтому на его встречах с ветеранами всегда присутствует особая теплота, особое отношение к ним. Это хороший пример для всех нас - как и что мы должны в этот памятный год и в будущем делать для наших ветеранов", - добавил сенатор.

Он уверен, что младшее поколение воспримет этот сигнал и сделает все возможное, чтобы ныне здравствующие ветераны были охвачены вниманием, а воинские захоронения приведены в порядок.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан в связи 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

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"Инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны - в размере 75 000 рублей", - говорится в тексте указа.

По 50 000 рублей будет выплачено ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

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