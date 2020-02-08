Россия выразила Франции протест из-за дела Александра Винника

Российское посольство в Париже выразило протест из-за ситуации с экстрадированным из Греции россиянином Александром Винником, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков в интервью агентству РИА Новости.

"В МИД Франции были направлены ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина, обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства, допускать представителей посольства на судебные заседания, а также ускорить рассмотрение запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Александра Винника с учетом его гражданской принадлежности и согласия на экстрадицию в Россию", - сказал Мешков.

Он также сообщил, что Александр Винник начал выходить из голодовки и принимать пищу.

"Сотрудники консульского отдела посольства регулярно посещают Винника в тюремном блоке госпиталя Питье-Сальпетриер. Он чувствует себя нормально, начал выходить из повторной 40-дневной голодовки и принимать пищу", - заявил Алексей Мешков.

Он уточнил, что Виннику предоставили возможность звонить по телефону на ряд согласованных с судьёй номеров родственников и адвокатов, а в палате есть телевизор, который показывает французские каналы. "По словам самого Винника, отношение к нему корректное", - сказал дипломат.

Напомним, что Александр Винник, специалист в области информационных технологий, был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, в котором он обвиняется в создании в начале десятых годов без лицензии американских властей биржи криптовалют ВТС-е (она уже не существует). По утверждению США, через нее отмывались миллиарды долларов.

Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года аналогичный запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он с "1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" якобы занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме. По мнению одного из адвокатов россиянина Зои Константопулу, все эти обвинения "ничтожны", поскольку "размыты и неконкретны".

В МИД России заявили, что будут Москва будет добиваться от Парижа выдачи Александра Винника.