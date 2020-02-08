Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в национальной и иностранной валютах на уровне BBB со стабильным прогнозом. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне F2.

Уровень "ВВВ" отражает надежную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям, цитирует сообщение агентства РИА Новости. Россия также продолжает сохранять низкий уровень внешнего долга и увеличивать государственный бюджет. Эксперты отметили сохранение рисков, связанных с геополитической напряженностью и нынешними санкциями.

Суверенный кредитный рейтинг России от международного агентства Standard & Poor's (S&P) также находится на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Эксперты S&P ожидают повышения темпов роста ВВП России по итогам 2020 года до 1,8%, а также, что новое правительство РФ сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики.

Отметим, что суверенный кредитный рейтинг отражает способность страны отвечать по своим финансовым обязательствам. На него ориентируются инвесторы и фонды, принимая решение, стоит ли вкладывать деньги в государственные облигации того или иного государства.