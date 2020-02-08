Глава Минздрава: Из-за ошибок врачей гибнет 70 тысяч человек в год

Ошибки и непрофессионализм врачей являются косвенной причиной гибели более 70 тысяч человек в год. Об этом заявил сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании совета ректоров медицинских вузов.

Он привел несколько примеров простых ошибок медиков, которые приводят к летальному исходу.

"От использования лидокаина в год погибает не менее 25 человек. Это просто лидокаин. За последние пять лет мы потеряли порядка 80 человек. Мы сейчас проходили - скорая помощь, каталки. При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья. Из-за неправильной эксплуатации каталок", - передает слова Мурашко "Интерфакс".

Также он рассказал о шокирующем видео из роддома, на котором персонал оказывает экстренную помощь новорожденному. "Совершенно четко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации", - отметил Мурашко.

По его словам, качество и безопасность медицинской помощи в России стали "ключевым звеном, в том числе снижения смертности".

"Поэтому я прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, качества медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами", - подчеркнул глава Минздрава.

Министр здравоохранения затронул также вопрос о кадрах в регионах.

"Сегодня проблема - найти главного врача. Реальная. Проблема - найти грамотного руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ. Они меняются на сегодняшний день - я уже перестал запоминать! - в некоторых регионах за два года поменялось пять человек. Причем ни один вновь приходящий абсолютно не становится лучше предыдущего", - считает Мурашко. Новый руководитель, по его словам, не успевает вникнуть в повестку, его снова меняют, приходит следующий.

Министр отметил, что "если мы потеряем определенные позиции руководства, начиная с медицинской организации - завотделением - и (заканчивая) органом исполнительной власти субъекта, к сожалению, ничего в результате не достигнем".

Глава Минздрава затронул и еще одну проблему. Врачи не могут наладить контакт и нормальное общение с пациентом, что приводит к многочисленным жалобам.

"То, что мы сегодня создаем - это классические профессиональные навыки, с которыми мы с вами работаем, именно формирующие врача. А навыки, которые относятся к soft skills, по-прежнему уходят на второй план. Человек, приходящий в практическое здравоохранение, абсолютно не способен к эмпатии, коммуникации и так далее", - сказал Мурашко.

Он призвал ректоров вузов обновлять коллектив и избавляться от тех, кто мешает двигаться вперед. Текучесть кадров в медицинских вузах должна быть на уровне 5%, отметил министр.