Гражданин США умер в китайском Ухане от коронавируса

Гражданин США скончался в четверг в китайском Ухане в результате заболевания новым коронавирусом, сообщает телеканал CNBS.

"Мы можем подтвердить, что 60-летний гражданин США с диагнозом коронавирус скончался 6 февраля в больнице Цзиньиньтянь в Ухане. Мы выражаем искренние соболезнования его семье. Из уважения к частной жизни у нас нет дальнейших комментариев", - говорится в сообщении посольства в Китае.

Между тем в США центры по контролю и профилактике заболеваний издали обязательные карантинные распоряжения для людей, эвакуированных из Уханя. Это первое указание подобного рода за последние пятьдесят лет.

Тем временем Пентагон передает министерству здравоохранения США 11 военных баз в районе аэропортов для содержания граждан на карантине. Такие зоны расположатся в Гонолулу, Чикаго, Техасе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Атланте, Нью-Йорке, Сиэтле, Далласе, Нью-Джерси и Детройте. Накануне 350 американцев, доставленных самолетами из Уханя, были помещены на карантин на двух военных базах в Калифорнии. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в США возросло до 12.

Ранее администрация США объявила, что выделит до 100 миллионов долларов для оказания помощи ВОЗ, Китаю и другим странам для борьбы со вспышкой коронавируса.