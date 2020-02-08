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Рубрика: В мире

США выделят Китаю 100 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом

Госсекретарь США Майк Помпео объявил в пятницу о том, что Вашингтон выделит Китаю 100 миллионов долларов для помощи в борьбе со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Данное заявление распространила пресс-служба Госдепа.

Фото: wikipedia.org
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Отмечается, что власти США готовы направить эти деньги для помощи Китаю и другим странам, как напрямую, так и через международные организации, для сдерживания распространения вируса и борьбы с ним. В документе также указывается, что ранее американские власти содействовали доставке в КНР 17,8 тонны медицинских принадлежностей - масок, халатов, респираторов. "Эти пожертвования отражают щедрость американского народа", - цитирует ТАСС заявление главы Госдепа.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Си Цзиньпин рассказал своему американскому коллеге о положении дел с коронавирусом в Китае, подчеркнув, что с начала вспышки пневмонии китайское правительство и народ прилагают все усилия в борьбе с эпидемией. Позже, беседуя с журналистами в Белом, Трамп рассказал, что у него состоялся очень хороший разговор с лидером КНР. Он подчеркнул, что китайская сторона очень напряженно и профессионально работает над тем, чтобы сдержать распространение вируса.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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