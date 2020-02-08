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Рубрика: В мире

Иран сообщит новые подробности ракетного обстрела базы США в Ираке

Последствия бомбардировки Ираном авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке, 13 января 2020 г. Фото: AP Photo/Ali Abdul Hassan Последствия бомбардировки Ираном авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке, 13 января 2020 г. Фото: AP Photo/Ali Abdul Hassan
Последствия бомбардировки Ираном авиабазы Айн-аль-Асад в Ираке, 13 января 2020 г. Фото: AP Photo/Ali Abdul Hassan

Иранские вооруженные силы в скором времени огласят новые подробности проведенной восьмого января ракетной атаки на иракскую базу Айн-эль-Асад, где базируются американские военнослужащие. С таким заявлением в пятницу выступил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде.

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
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По его словам, многое все еще остается недосказанным. Будет проведено заседание, на котором "мы расскажем народу нашей страны больше об этой атаке", - цитирует его ТАСС, ссылаясь на агентство ISNA. Хаджизаде добавил, что военные США во время атаки на Айн-эль-Асад получили от иранцев "небольшую пощечину в сфере радиоэлектронного противостояния".

По последним данным, число американских военнослужащих, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум базам в Ираке в ночь на восьмое января, составило не 50, а 64 человека. Увеличение числа пострадавших происходит по мере продолжения медобследования личного состава, насчитывающего 250 человек.

Напомним, в ночь на третье января военные США нанесли удар в районе аэропорта Багдада. В результате были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В ответ в ночь на восьмое января Иран атаковал иракские базы, где размещены американские военнослужащие.

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