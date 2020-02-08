Иран сообщит новые подробности ракетного обстрела базы США в Ираке

Иранские вооруженные силы в скором времени огласят новые подробности проведенной восьмого января ракетной атаки на иракскую базу Айн-эль-Асад, где базируются американские военнослужащие. С таким заявлением в пятницу выступил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде.

По его словам, многое все еще остается недосказанным. Будет проведено заседание, на котором "мы расскажем народу нашей страны больше об этой атаке", - цитирует его ТАСС, ссылаясь на агентство ISNA. Хаджизаде добавил, что военные США во время атаки на Айн-эль-Асад получили от иранцев "небольшую пощечину в сфере радиоэлектронного противостояния".

По последним данным, число американских военнослужащих, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по двум базам в Ираке в ночь на восьмое января, составило не 50, а 64 человека. Увеличение числа пострадавших происходит по мере продолжения медобследования личного состава, насчитывающего 250 человек.

Напомним, в ночь на третье января военные США нанесли удар в районе аэропорта Багдада. В результате были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В ответ в ночь на восьмое января Иран атаковал иракские базы, где размещены американские военнослужащие.