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08.02.2020 16:57
Рубрика: В мире

Число жертв массового расстрела в Таиланде возросло до 15

Текст: Максим Макарычев
По уточненным данным, количество жертв массовой бойни в Таиланде возросло до 15. Ранее сообщалось о 12 погибших. Стрелок, сержант тайской армии, застрелил своего командира, а также 63-летнюю женщину и солдата на первом этаже военной базы Суратхампитхак, а затем сбежал на украденном автомобиле Хамви, сообщает The Bangkok Post.

Уже известно имя преступника - это Чакрапант Тхомма, ему 32 года.

По информации The Associated Press, преступник мог расправиться со своими сослуживцами из-за земельного спора, который казался ему неразрешимым.

После этого на автомобиле он приехал в торговый центр Terminal 21, расположенный в районе Муванг города Корат на северо-востоке Таиланда, где открыл огонь по посетителям ТЦ, переполненного в разгар субботних покупок. На месте погибли девять человек, еще трое скончались от ран по пути в больницу. Оказавшись внутри торгового центра, злоумышленник выстрелил в контейнер с газом внутри кафе фаст-фуда, в результате чего он взорвался и вызвал панику у покупателей.

На четвертом этаже военный взял в заложники 16 человек. В торговый центр направлены войска специального подразделения.

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Стрелок вел трансляцию своего преступления в соцсетях. После того, как он написал о том, что устал держать палец на спусковом крючке, трансляция прекратилась. У преступника, согласно неподтвержденным официально сообщениям, закреплены гранаты на теле.

В полиции заявили о том, что не знают о мотивах злодеяния. Однако The Mirror сообщает: таиландский стрелок за день до расправы написал в соцсетях, что "жаждет мести" и опубликовал несколько изображений, на которых держит оружие. Кто именно обидел его, Тхомма не уточнил.

"Мы не знаем, почему он это сделал. Похоже, он сошел с ума ", - заявил представитель министерства обороны Конгчип Тантраванит, которого цитирует Reuters, добавив, что подобные массовые убийства ранее не случались в Таиланде, за исключением далекого юга, где действует повстанческое движение.

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать стрелка живым.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

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