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08.02.2020 02:02
Рубрика: В мире

Ливия потеряла миллиард долларов из-за закрытия нефтяных объектов

Добыча нефти в стране уже упала до 181,5 тысячи баррелей в сутки. В случае продолжения блокады нефтедобыча Ливии в ближайшее время сократится до 72 тысяч баррелей в сутки от прежнего уровня в 1,2 миллиона баррелей.

Фото: iStock
События в Ливии могут ненадолго поднять цены на нефть

Потери страны в результате блокирования морских нефтяных терминалов и закрытия нефтяных месторождений страны превысили один миллиард долларов, информирует Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) в Twitter.

NOC призвала к снятию блокады в интересах Ливии и населения страны. Поставки топлива в настоящее время в восточные и центральные регионы государства осуществляются в достаточных количествах для удовлетворения потребностей их жителей. Между тем в Триполи и на юге ощущается его нехватка.

Ливия обладает крупнейшими запасами углеводородов в Африке. Но добыча нефти там осложнена военными действиями и периодически приостанавливается. В прошлом месяце объекты были закрыты по приказу Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Между тем Reuters сообщало, что племенные вожди на востоке и юге Ливии призвали прекратить работу нефтяных объектов в знак протеста против использования Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа выручки от продажи сырья для финансирования иностранных наемников.

В мире Африка Ливия Экономика Отрасли Нефть и газ Сокращение добычи нефти

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