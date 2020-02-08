МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США

Власти Венесуэлы считают, что санкции США против авиакомпании Conviasa ставят под угрозу безопасность страны. Такое заявление распространил в пятницу МИД Боливарианской Республики.

Подчеркивается, что администрация президента США Дональда Трампа сделала очередной шаг в эскалации агрессии против венесуэльского народа. Санкции нанесут ущерб авиакомпании, которая предоставляет услуги как венесуэльскому, так и другим народам мира, пишет ТАСС. Ограничительные меры Вашингтона ставят под угрозу возвращение венесуэльских мигрантов, которые находятся в уязвимом положении на территории всего региона, а также авиационную безопасность всей страны.

Напомним, санкции против крупнейшей авиакомпании страны были введены в пятницу. Теперь все счета авиаперевозчика в американских банках будут заморожены, а иностранным контрагентам компании предписано прекратить с ней все финансовые операции. Ожидается, что подобные меры максимально затруднят прохождение технического обслуживания, модернизацию и ремонт находящихся в лизинге у Conviasa самолетов.