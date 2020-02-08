Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования семье погибшего депутата Государственной Думы Айрата Хайруллина.

Он отметил, что парламентарий прожил яркую и достойную жизнь, сумел добиться значительных успехов в бизнесе, многое сделал для развития молочной отрасли.

Его высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт были востребованы и в Госсовете Республики Татарстан, и в Государственной Думе, говорится в телеграмме.

- На протяжении многих лет Айрат Назипович последовательно отстаивал интересы своих избирателей, стал соавтором целого ряда важных законопроектов, направленных на укрепление агропромышленного комплекса, - подчеркнул глава правительства.