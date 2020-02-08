Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс о должности ректора вузов

Правительство на заседании в четверг, 6 февраля, одобрило поправки в Трудовой кодекс, устанавливающие новые правила для замещения должности ректора государственного вуза.

Предельный возраст для нахождения на должности ректора или его заместителя, руководителя научной организации и их филиалов предполагается повысить с 65 до 70 лет. В отдельных случаях контракт может быть продлен и после 70 лет.

Кроме того, одно и то же лицо не сможет замещать должность больше трех сроков, каждый из которых не будет превышать пяти лет.

Для действующих ректоров, работающих сейчас по срочным договорам, первый срок начнет исчисляться с момента вступления в силу новых положений Трудового кодекса.

Кабмин также одобрил ряд поправок в законодательство, расширяющих полномочия президента высшего учебного заведения и научного руководителя научной организации. Они смогут участвовать в определении программ и планов развития организации, в работе коллегиальных органов управления, представлять интересы учреждения в отношениях с государственными органами. Уставами организаций президентам и научным руководителям могут быть предоставлены и другие полномочия.

Еще одним решением правительство выделит 10 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры государственных университетов. Средства пойдут на капитальный ремонт и проведение мероприятий по антитеррористической защищенности.

Решения кабинета министров, принятые на заседании, опубликованы на официальном сайте правительства.