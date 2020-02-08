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Рубрика: В мире

Посол РФ пообещал ответ Москвы на травлю журналистов в Латвии

Текст: Александр Саможнев
Посол России в Риге Евгений Лукьянов. Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости Посол России в Риге Евгений Лукьянов. Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости
Посол России в Риге Евгений Лукьянов. Фото: Сергей Мелконов/ РИА Новости

Вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии, пообещал посол России в Риге Евгений Лукьянов, сообщает Sputnik Латвия.

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По словам Лукьянова, российская сторона защитит корреспондентов. "Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм в рамках международного правила", - подчеркнул посол.

5 февраля служба госбезопасности Латвии провела обыски в офисах медиагруппы Baltic Media Alliance Ltd, в которую входят 25 телеканалов стран Балтии, включая "РЕН ТВ Балтика" и "Первый балтийский канал", транслирующие российские телеканалы и местные передачи. По оценкам посла, бизнес потеряет на этом порядка десяти миллиардов долларов.

Кроме того, под давлением властей банки стали блокировать и закрывать счета журналистов, которые сотрудничают с российскими изданиями. Финансовые учреждения отказываются открывать новые банковские счета и обслуживать старые. Посол РФ назвал силовые действия латвийских властей "охотой на ведьм".

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