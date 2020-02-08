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Рубрика: Власть

Посол РФ в США заявил о необходимости работать в созидательных целях

Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Посол РФ в США Анатолий Антонов в преддверии Дня дипломата возложил венок на могилу российского дипломата середины XIX века Александра Бодиско. Он покоится на кладбище Оак Хилл Семетри в Вашингтоне.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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На церемонии представитель российского внешнеполитического ведомства призвал американских коллег помнить о необходимости оставить следующим поколениям более высокий уровень отношений и работать в созидательных целях. По словам Антонова, которого цитирует РИА Новости, со времен Бодиско основная задача российской дипмиссии в Вашингтоне не изменилась и заключается в развитии конструктивного диалога между двумя странами. Дипломат также выразил уверенность, что народы РФ и Соединенных Штатов ждет в будущем эпоха дружественного и партнерского взаимодействия.

День дипломатического работника отмечается в России десятого февраля. Он учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года. Выбор даты связан с историей возникновения первого внешнеполитического ведомства России - Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.

Кстати

Две недели назад новый посол США в России Джон Салливан вручил заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову копии верительных грамот. До своего назначения на должность посла в России Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. По словам экспертов, впервые на должность посла в России был назначен столь высокопоставленный дипломат.

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