Посольство: Россиян нет среди вновь заболевших коронавирусом в Японии

Российских граждан нет среди новой партии заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess. Судно в настоящий момент стоит на карантине недалеко от японского порта Йокогама.

"За последние сутки японская сторона информировала о трех заболевших коронавирусом пассажирах судна. Ни у кого из наших граждан вирус не диагностирован", - написали дипломаты российского посольства в Японии на своей странице в Facebook.

Сотрудники дипмиссии продолжают поддерживать индивидуальный контакт с каждым из соотечественников, оказывают им помощь в решении медицинских и бытовых вопросов.

Накануне стало известно еще о троих пассажирах круизного лайнера Diamond Princess, у которых диагностировали коронавирус 2019-nCoV. Местные СМИ пишут, что среди них два американца и гражданин Китая.