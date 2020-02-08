В Японии на круизном лайнере обнаружены новые заболевшие

В Японии еще у троих пассажиров обнаружен коронавирус 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у портового города Йокогама. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны. Инфицированных в ближайшее время эвакуируют на берег и развезут по больницам.

Пока не известно, есть ли среди новой партии инфицированных российские граждане. Указанный вопрос уточняется.

Таким образом, общее количество заболевших на туристическом судне Diamond Princess увеличилось до 64 человек.

Ранее посол РФ в Японии Михаил Галузин в общении с корреспондентом "РГ" отметил, что с каждым из находящихся на борту круизного судна россиян установлен персональный контакт. Сотрудники дипмиссии в режиме реального времени ведут работу по оказанию необходимой помощи нашим соотечественникам.