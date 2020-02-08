Власти Колымы помогут попавшим в ДТП юным спортсменам из Магадана

Власти Колымы окажут необходимую помощь членам региональной детской спортивной команды, которые попали в ДТП в Кемеровской области, информирует официальный сайт регионального правительства.

Делегация Колымы направлялась со Всероссийских спортивных соревнований по сноуборду в аэропорт Спиченково города Новокузнецк, чтобы оттуда вылететь в Красноярск на Первенство России по сноуборду.

"От участия в соревнованиях нам пришлось отказаться. Кроме того, сегодня в Кемерово вылетает специалист нашего департамента. После осмотра пострадавших медики дадут заключение - кого из детей можно уже сейчас перевезти в Магадан, а кому необходимо на некоторое время остаться в больнице. Вся необходимая помощь будет оказана, благодаря оперативному взаимодействию глав двух регионов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента физической культуры и спорта Колымы Бориса Хейнмана.

Отмечается, что губернатор Магаданской области Сергей Носов связался с главой Кемеровской области Сергеем Цивилевым, который пообещал, что магаданским спортсменам и тренеру будет оказана вся необходимая помощь.

Вчера вечером на автодороге в Новокузнецком районе Кемеровской области столкнулись автомобили Лада Калина и микроавтобус Hyundai Grand Starex, в котором ехала магаданская детская спортивная команда. Водитель Лады погиб на месте. По данным правительства Магаданской области, в минивэне находились восемь юных спортсменов в возрасте 12-14 лет, их тренер и водитель. Всех их доставили в больницу.