Новости

Видео: водитель сбил двух мотоциклистов открытыми дверьми машины 14:00
"Спартак" назвал состав на матч против "Партизана" 13:51
Новый посол США в России заявил о намерении остановить спад в отношениях 13:46
Обвиненного в убийствах в кировском госпитале проверили на полиграфе 13:26
В Испании ликвидирована крупная банда контрабандистов картона 13:24
Астрофизики предсказали снежную суперлуну в эти выходные 12:55
Депутаты Госдумы простились с погибшим коллегой Айратом Хайруллиным 12:49
Принц Гарри: после гибели Дианы семь лет был под присмотром психотерапевта 12:34
На Кубани полицейского арестовали за взятку 12:32
Заказчиком поджога Никулинского суда может быть бизнесмен из Петербурга 12:15
В Уфе на дороге перевернулась скорая помощь 12:07
Генетики вычислили, как комары находят своих жертв 12:02
Почему опасно покупать подержанную резину 12:00
В Пентагоне раскрыли цели ядерных зарядов малой мощности на подлодках 11:37
Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс о должности ректора вузов 11:15
В Приморье учительница объяснила правила на примере нецензурных слов 10:55
В Тюмени собака вцепилась в голову двухлетней девочке 10:30
Тест: Сможете ли вы сдать ЕГЭ по обществознанию 10:00
Россия сегодня отправит в Китай самолет с гуманитарной помощью 09:49
Стало известно место церемонии прощания с Айратом Хайруллиным 09:48
Радулов получил травму после столкновения с Гурьяновым 09:44
Видео: В Японии мощный столп воды вырвался на высоту 15 метров 09:26
Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев 09:15
Одного очка Панарина не хватило "Рейнджерс" 09:04
Власти Колымы помогут попавшим в ДТП юным спортсменам из Магадана 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
08.02.2020 13:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиненного в убийствах в кировском госпитале проверили на полиграфе

Текст: Яна Шамаева

Кировского медбрата, которого обвиняли в массовых убийствах в госпитале, проверили на детекторе лжи. После этого все обвинения опровергли, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

В Башкирии мужчина напал на беременного врача

Напомним, ранее ряд СМИ и Telegram-каналов написали о том, что на одном из форумов якобы сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войны рассказывал, как отключает пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких. По словам неизвестного, таким образом он убил 10 человек.

В областном минздраве "РГ" сообщили, что мужчина с именем, заявленном на форуме, действительно работает в госпитале, но, по его словам, ни на каких форумах не переписывается, а размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя.

Кроме того, во время дежурств обвиняемого пациенты не умирали. По факту происшествия проверки проводят следственный комитет и прокуратура.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

Главное сегодня

Обвиненного в убийствах в кировском госпитале проверили на полиграфе
Гражданин США умер в китайском Ухане от коронавируса
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом
Посол РФ пообещал ответ Москвы на травлю журналистов в Латвии
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов