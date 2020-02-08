Обвиненного в убийствах в кировском госпитале проверили на полиграфе

Кировского медбрата, которого обвиняли в массовых убийствах в госпитале, проверили на детекторе лжи. После этого все обвинения опровергли, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Напомним, ранее ряд СМИ и Telegram-каналов написали о том, что на одном из форумов якобы сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войны рассказывал, как отключает пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких. По словам неизвестного, таким образом он убил 10 человек.

В областном минздраве "РГ" сообщили, что мужчина с именем, заявленном на форуме, действительно работает в госпитале, но, по его словам, ни на каких форумах не переписывается, а размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя.

Кроме того, во время дежурств обвиняемого пациенты не умирали. По факту происшествия проверки проводят следственный комитет и прокуратура.