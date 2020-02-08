В Перми проверят информацию об убийстве пожилых пациентов в больнице

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова отреагировала на появившуюся в интернете запись анонимного пользователя, который сообщил, что работает медбратом в одной из пермских больниц и убивает пожилых пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких.

- В настоящее время специалисты минздрава Пермского края и администрация медицинского учреждения проводят служебное расследование, создана комиссия с целью проверки указанных в сообщении фактов. До окончания проверки, говорить о достоверности опубликованной информации преждевременно, - пояснила Оксана Мелехова в своем блоге.

Напомним, накануне аналогичный случай произошел в Кировской области. Неизвестный блогер, назвавший себя анестезиологом одной из местных больниц, сообщил, что отключал пожилых пациентов от аппаратов искусственной вентиляции легких и наблюдал их мучительную смерть. После проверки выяснилось, что сообщение было ложным.